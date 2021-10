Armeens gezin uit Groningen mag toch blijven

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat een Armeens gezin dat uitgezet zou worden toch in Nederland blijven. De ouders van het gezin vluchtten zo'n tien jaar geleden uit Armenië naar Nederland. Hier kregen ze twee kinderen: Nunë, die nu negen is, en Davit (7).

Het gezin uit Groningen zou onder de kinderpardonregeling moeten vallen, maar de IND vond dat de familie terug moest omdat er in een bepaalde periode geen duidelijkheid was over hun woon- en verblijfplaats.

Fout van de IND

De advocaat van de familie spande een rechtszaak aan en in de zitting bleek gisteren dat hun toenmalige adres wel degelijk in het dossier zat. De IND heeft vervolgens laten weten dat er een fout is gemaakt en dat het gezin mag blijven, schrijft RTV Noord.

De familie krijgt nu een verblijfsvergunning. Over een aantal jaar kunnen ze officieel genaturaliseerd worden.

De dreigende uitzetting van het gezin zorgde voor veel verontwaardiging. Ruim een week geleden was er een demonstratie op de Grote Markt in Groningen en een petitie om het gezin te laten blijven werd 40.000 keer ondertekend.