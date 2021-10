Duurdere producten door hogere energieprijzen: 'het is serieus'

De adviesprijs voor een liter benzine is vandaag tot een recordhoogte gestegen en onder invloed van de stijgende energieprijzen is de inflatie in de eurozone in september naar 3,4 procent opgelopen. Als de olie- en gasprijzen blijven stijgen, kunnen meerdere producten duurder worden

"Bijna alles wordt duurder. Want door een stijging van de olie- en gasprijzen wordt niet alleen het maken van producten duurder, maar ook het vervoer. Dat laatste weliswaar in mindere mate, maar Nederland haalt veel producten uit het buitenland. Dus alles bij elkaar is de prijsstijging wel serieus", zegt Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het verschilt per product hoeveel de prijs stijgt. Als energie bijvoorbeeld 5 procent van de kosten uitmaakt en de energieprijs stijgt met 50 procent, dan zou de prijs met 2,5 procent moeten stijgen.

Plastic duurder

Vooral producten die met olie worden gemaakt, zoals plastics, worden duurder als de olieprijs stijgt.