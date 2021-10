Duitser gedood door oud explosief uit Oostenrijks meer

In de Oostenrijkse badplaats Steindorf am Ossiacher See is een man om het leven gekomen toen een oude granaat die hij uit een meer had gehaald explodeerde.

De Duitse toerist van 59 had het explosief gisteren gevonden en op de oever gelegd. Toen hij vanmorgen terugkeerde om de granaat op te halen, ontplofte deze.

Dumpplaats voor explosieven

Het is nog niet zeker wat voor explosief het is, maar de politie vermoedt dat het om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gaat, schrijven lokale media.

De bodem van veel Oostenrijkse meren ligt bezaaid met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, omdat de Britten de meren aan het einde van de oorlog als dumpplaats gebruikten. Zo zouden in de Ossiacher See zeker duizend vrachtwagenladingen met explosieven terecht zijn gekomen.