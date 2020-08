Reddingsbrigade wil beter waarschuwingssysteem: 'De zee is geen zwembad'

Zondag kwamen vier zwemmers om het leven, nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Een zwemmer kwam om het leven in Wijk aan Zee, een in Zandvoort en de andere twee in Den Haag.

In andere landen worden gevaarlijke stukken zee regelmatig afgesloten. Dat gebeurt in Nederland ook volgens Breedveld als er een mui is. "Maar als we daar een lint plaatsen, dan gaan mensen toch weer het water in." De stroming in zee is in Nederland minder sterk en schrikt daarom minder af. "Op de stranden in de buurt van Bordeaux bijvoorbeeld, voel je aan den lijve dat de stroming heel sterk is."

Bekijk de video om te zien wat een muistroom is, die veel zwemmers in de problemen brengt: