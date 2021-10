Tranen op het Siciliaanse asfalt: emotionele Nibali boekt eerste zege in 797 dagen

Schrijf Vincenzo Nibali nooit af. De succesvolste Italiaanse renner van zijn generatie, inmiddels in de herfst van zijn loopbaan terechtgekomen, speelde de laatste jaren geen rol meer in de grote rondes die hij in zijn jongere jaren op zijn naam schreef.

De laatste keer dat Nibali juichend over de streep kwam, was zelfs al 797 dagen geleden: op 27 juni 2019 won hij in de Tour de France daags voor de slotrit in Parijs de ultrakorte bergrit in de Alpen naar Val Thorens.

Vandaag toonde de 'haai van de straat van Messina' zijn tanden weer eens. Op een steenworp van zijn geboorteplaats won de 36-jarige Nibali de slotrit van de Ronde van Sicilië en reed en passant Alejandro Valverde, die andere wielerlegende die zich op het Italiaanse eiland weer eens als vanouds liet zien, uit de leiderstrui.

In tranen

De Ronde van Sicilië is niet de grootste wedstrijd op de UCI-kalender. Maar hoeveel de overwinning betekende voor Nibali bleek uit zijn tranen na afloop.