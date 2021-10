Alberda verlaat topsport: 'Bijzondere reis die begon en eindigt bij volleybal'

Joop Alberda stopt als technisch directeur van de volleybalbond. De 69-jarige Fries vertrekt op 1 november en wordt door Herman Meppelink opgevolgd.

Alberda keerde in 2018 terug bij de Nevobo, aanvankelijk op interimbasis na het vertrek van Bram Ronnes. Al snel werd hij vast aangesteld als technisch directeur. "Ik heb in mijn leven een bijzondere reis door de topsport mogen maken. Die is begonnen in het volleybal en eindigt daar nu ook", zegt Alberda, die meer tijd aan zijn familie wil besteden.

Olympisch goud

Alberda pakte als coach met de volleyballers van Oranje in 1996 olympisch goud. Hij was als technisch directeur ook actief bij de zwembond, de atletiekunie en NOC*NSF. "De cirkel is rond nu. Bonden hoeven me niet meer te bellen", aldus Alberda.

Twee maanden geleden was er een bijeenkomst op Papendal om 25 jaar na dato het volleybalgoud van Atlanta nog eens te vieren. Daar was Joop Alberda ook bij.