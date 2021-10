Staatssecretaris roept supermarkten op: stop net als Lidl met tabaksverkoop

[Stockfoto] BKAM-20190506-0066 - NOS / Bart Kamphuis

Nu Lidl is gestopt met de verkoop van tabaksproducten, is het tijd dat de andere supermarkten dat voorbeeld volgen. Dat vindt demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. "Ik roep alle supermarkten daartoe op." Antirookorganisaties als KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds staan achter die oproep. In 2024 moeten supermarkten sowieso stoppen met de verkoop van rookwaar. In het NPO Radio 1-programma Spraakmakers prijst Blokhuis de stap van Lidl om per direct te stoppen met de verkoop. Hij geeft ze "een groot compliment" omdat het bedrijf de stap eerder zet dan was afgesproken. In 2018 zei de supermarktketen in 2022 te willen stoppen met de verkoop van tabak. "Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend, waren meteen al rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen en dit gaf ons de kans om onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen nog eerder te realiseren", zo zei de supermarktketen vanochtend.

Aantal rokers gedaald Vorig jaar rookte iets meer dan een vijfde deel (20,2 procent) van de bevolking van 18 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. In 2014 was dat nog 25,7 procent. Van alle rokers stak vorig jaar ongeveer een derde dagelijks een sigaret op. Dat is goed voor 14,9 procent van de volwassen bevolking. 3,2 procent van de volwassenen is een zware roker. Dat betekent dat zij twintig of meer sigaretten of shagjes per dag roken. Ruim een derde van de rokers vorig jaar, deed in de twaalf maanden daarvoor een serieuze poging om te stoppen. Volgens het instituut houdt een serieuze stopping in dat er minimaal 24 uur geen sigaret is opgestoken. Om definitief te stoppen zijn meerdere pogingen nodig.

Vorig jaar kondigde Blokhuis aan om vanaf 2024 een verbod op de verkoop van rookwaar in supermarkten in te stellen. Hij zei toen ook dat hij de supermarkten drie jaar de tijd wilde geven om zich op dat verbod voor te bereiden. Het verbod is de volgende stap in het uitfaseren van de verkoop van tabak in die winkels. Tot die tijd geldt de regel dat supers hun rookwaar uit het zicht moeten houden. Dat Lidl er nu al mee stopt, en ook nog eens op de eerste dag van stoptober, is marketingtechnisch een goede zet geweest. Dat zegt hoogleraar Marketing Kitty Koelemeijer. "De supermarkt positioneert zich al een tijdje als duurzaam, met veel versproducten. Het bedrijf heeft relatief weinig omzet uit de verkoop van tabak. Het is dan ook niet zo'n grote stap om daar helemaal mee te stoppen."

28 dagen niet roken Stoptober is een jaarlijks terugkerend initiatief van een aantal antirookorganisaties, het ministerie van VWS en de GGD's om rokers te laten stoppen. Het doel is om in oktober 28 dagen lang geen sigaret aan te raken om er daarna langdurig vanaf te zijn. Volgens de organisatie is het in voorgaande jaren zo'n 350.000 mensen gelukt om te stoppen met roken. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat dit jaar zeker 50.000 mensen een poging wagen om in oktober geen sigaret op te steken.