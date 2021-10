Titelverdediger Kipserem gaat voor parcoursrecord bij marathon Rotterdam

Marius Kipserem won in 2019 de marathon van Rotterdam in een parcoursrecord - ANP

Marius Kipserem wil bij de marathon van Rotterdam zijn eigen parcoursrecord verbeteren. De Keniaanse titelverdediger, die in 2019 op indrukwekkende wijze de marathon won in 2.04.11, gaat op zondag 24 oktober van start in de uitgestelde marathon in de Maasstad. Twee jaar geleden kwam de 33-jarige Kipserem, ook al winnaar in 2016, op indrukwekkende wijze solo over de finish in een persoonlijk record. Dat kunstje wil hij deze editie in Rotterdam herhalen.

2019: Kipserem ontzettend rap in Rotterdam Marathon - NOS

Ook de Belgische atleet Bashir Abdi komt in actie in Rotterdam. De bronzen medaille winnaar van de olympische marathon in Tokio wil een poging doen het Europese record (2.04.16) te verbreken. Geen Nageeye Nederlands kampioen Abdi Nageeye gaat niet van start in Rotterdam. Hij loopt op 7 november de marathon van New York. De marathon van Rotterdam wordt normaal gelopen in april, maar is vanwege het coronavirus verzet naar eind oktober.