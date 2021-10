Walrus vertrekt weer uit Harlingen na rustpauze

De walrus die in de afgelopen weken meermaals is gespot in Noord-Nederland, is weer op pad. Tot gisteren lag het dier op de zeedijk in Harlingen.

Het vrouwtje werd vorige week voor het eerst gezien op de zandplaat Simonszand naast Schiermonnikoog. Het was de eerste keer deze eeuw dat er een walrus werd gezien in Nederland. Doorgaans leven walrussen op drijfijs in de Noordelijke IJszee.

De walrus kwam volgens deskundigen aan wal in Harlingen om uit te rusten. Natuurbeschermers riepen op het dier met rust te laten en niet naar het Friese stad toe te komen.

Veel mensen sloegen dat advies in de wind, waarop besloten werd het gebied waar de walrus lag af te zetten.