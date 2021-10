Emile Roemer voorgedragen als nieuwe gouverneur in Limburg

Emile Roemer is door de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten voorgedragen als nieuwe commissaris van de koning van Limburg, in die provincie gouverneur genoemd. Zijn voordracht kwam unaniem door de vertrouwenscommissie: alle elf leden van droegen Roemer voor.

Oud-SP-leider Roemer is geen onbekende in Limburg. Hij was van 2018 tot 2020 waarnemend burgemeester van Heerlen. Tot juni dit jaar was hij waarnemend burgemeester van het Noord-Hollandse Alkmaar. Van 2010 tot 2018 was hij fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer.

Roemer volgt Theo Bovens op, die een halfjaar geleden opstapte vanwege aanhoudende integriteitskwesties. Hij is de eerste commissaris van de koning van SP-huize.