Keeper Flekken en Lang grootste verrassingen in selectie Nederlands elftal

Na afloop van de eerste drie kwalificatieduels noemde Van Gaal al de naam van Flekken en dat hij daarvoor "nog nooit van hem gehoord had". Flekken keepte tot en met zijn zestiende in de jeugd van Roda JC en stak toen al de grens over om in Duitsland te gaan spelen, bij Alemannia Aachen.

"Noa Lang doet het goed bij Club Brugge", aldus Van Gaal. "Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler."

Goed beeld

In de selectie zitten dit keer vier keepers. "Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien."

Verder heeft Van Gaal kersvers FC Barcelona-spits Luuk de Jong ook weer teruggehaald bij Oranje.