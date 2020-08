Zo'n 200 jongeren op Terschelling horen vanmiddag of ze besmet zijn

Zo'n 200 jongeren hebben zich gemeld voor een versnelde coronatest op Terschelling. De testlocatie is vanmorgen geopend en deelnemers horen al eind van de middag of ze besmet zijn. De GGD Fryslân hoopt zo te voorkomen dat besmette campinggasten en -personeel van een jongerencamping de veerboot nemen naar het vasteland.

Zeker acht jongeren die camping Appelhof hebben bezocht, waren al positief getest op covid-19. Ze zijn afkomstig uit verschillende plekken in Nederland. Hun besmetting kwam pas aan het licht nadat ze zich bij thuiskomst lieten testen.

Om verdere verspreiding snel te voorkomen zijn in kerk ET-10 in Midsland twee teststraten ingericht. Het overgrote deel van de personen die zich vandaag liet testen is afkomstig van Appelhof. De tijdelijke testlocatie is naar verwachting een week lang 's ochtends open, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Per boot naar het lab

Tot rond 11.30 uur konden jongeren met milde klachten zich zonder afspraak melden voor de test. Daarna zijn de monsters per boot overgebracht naar het vasteland en in een lab onderzocht.

Bij gebruikelijke testlocaties moeten mensen zich vooraf aanmelden en duurt het tot 48 uur voordat de uitslag bekend is. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de vandaag geopende coronateststraat op Schiphol. Op Terschelling worden dezelfde tests gebruikt, maar wordt het proces versneld doorlopen.

Waarom niet op Schiphol?

Vanwege capaciteit is de aanpak op het Waddeneiland geen optie voor Schiphol, legt arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân Everhard Hofstra uit. Want op de luchthaven kunnen dagelijks honderden reizigers uit risicogebieden zich melden voor een test, ook als ze geen symptomen hebben. "Op Terschelling testen we alleen jongeren met klachten, op Schiphol juist iedereen."

De GGD kiest ook voor de snelle aanpak op Terschelling, omdat het gaat om een klein eiland met beperkte quarantaine- en vervoermogelijkheden. Ook andere toeristen, eilandbewoners en personeelsleden van de camping en van een nabijgelegen supermarkt zijn opgeroepen zich te laten testen bij milde klachten.

Alternatief vervoer

"We proberen geen enkele potentieel besmette jongere het eiland af te laten gaan zonder negatief testresultaat", zegt een woordvoerder van GGD Fryslân. Bij een positief resultaat wordt er volgens de GGD alternatief vervoer naar het vasteland geregeld.

Camping Appelhof heeft een capaciteit van 800 bezoekers. De camping gaat twee weken eerder dicht, op 17 augustus, vanwege de coronabesmettingen. "De verwachting is dat er maar een aantal bezoekers positief zal testen", zegt een arts van de GGD Fryslân. "De rest kan verder hun vakantie vieren."