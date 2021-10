Zlatan wordt 40 jaar: zo kijken NAC-spelers terug op die iconische slalom

"Er is maar één Zlatan. Hoe ken je Zlatan? Je hebt hem maar vier keer ontmoet." Het is augustus 2004. Zlatan Ibrahimovic lijkt getergd. Maar waarom? De dan 23-jarige Zweed heeft een klein uur daarvoor één van de mooiste doelpunten ooit op de Nederlandse velden gemaakt.

2004: Zlatan botst met NOS-verslaggever na wereldgoal tegen NAC - NOS

Maar het gaat niet alleen over die goal na afloop van de wedstrijd Ajax-NAC (6-2). Verslaggever Joep Schreuder wil namelijk ook een vraag stellen over de vriendschappelijke interland tussen Zweden en Nederland, van een paar dagen eerder. In die wedstrijd maakte Ibrahimovic een - zo leek het - bewuste overtreding op Rafael van der Vaart, teamgenoot bij Ajax. Ondertussen gonst het ook nog van de geruchten. Ibrahimovic zou een transfer maken naar de Serie A. Hij ontkent. En Zlatan zou Zlatan niet zijn als hij op geheel eigen wijze antwoord zou geven. Negen dagen later zou hij tekenen bij Juventus. 40 kaarsjes Zondag wordt Ibrahimovic 40 jaar. Nog altijd staat hij aan de top van het Europese voetbal. De imposante spits van AC Milan speelde bij tal van topclubs, maar Nederland maakte voor het eerst met hem kennis in de zomer van 2001, toen hij tekende bij Ajax. In drie jaar Amsterdam was hij 35 keer trefzeker in de eredivisie. Eén doelpunt staat bij velen in het geheugen gegrift.

2004: Ibrahimovic kapt NAC-spelers hoorndol en maakt wereldgoal voor Ajax - NOS

Een terugblik op die fabelachtige solo op 22 augustus 2004, door de ogen van de NAC-spelers die door Ibrahimovic hoorndol zijn gedraaid. Mike Zonneveld (nu 40 jaar) probeert de bal weg te schieten "Het begon bij mij. Hij maakte de 5-1", begint Zonneveld, al vraagt hij nog wel even of dat klopt. "Ik was een beetje gefrustreerd. Je werd daar in de Arena helemaal weggespeeld." "Die bal kwam tussen ons in en ik dacht: ik ros 'm gewoon vol weg. Het was ook nog met m'n verkeerde been. Ik kon niet zoveel kracht zetten. Hij strekt zijn been alleen en hij staat als het ware op de bal, dus ik deins een beetje naar achteren. En toen ging 'ie beginnen: 1, 2, 3, 4, 5..." Zonneveld staat erbij en kijkt ernaar. "Toen dacht ik direct: wat een onwijs mooie goal is dat. Van binnen gaf ik wel een klein applausje. En deze goal is door iemand gemaakt die al zo lang aan de top staat. Hij blijft daardoor natuurlijk veel meer bij dan een willekeurig ander mooi doelpunt. Het is een iconische goal geworden." David Mendes da Silva (39) wordt voor het eerst uitgekapt "Ik heb het er liever niet over", is hij eerlijk. "Maar uiteraard: Zlatan is een hele grote speler. Ik heb hem eigenlijk het zelfvertrouwen gegeven dat hij zo'n mooie carrière heeft gehad", zegt Mendes da Silva met een knipoog. Marcel Koning (46) stapt de verkeerde kant op "Ik werd twee keer uitgekapt. Hij probeerde mij uit balans te krijgen, dat lukte natuurlijk niet", zegt Koning. "Ik herinner me het alleen van de beelden die ik na afloop heb gezien, in alle eerlijkheid." Koning kijkt er - ondanks de vernedering - met een goed gevoel op terug. "Op het moment baal je ervan. Je krijgt een pak slaag in de Arena. Op dat moment besef je ook helemaal niet dat het zo'n wereldgoal is." "In de kleedkamer zaten we eerst te balen en pas daarna dacht ik toch wel: zo, dat was wel een hele mooie goal. Ik ben er uiteindelijk wel trots op dat ik daar tussen heb gestaan, want het is natuurlijk een fenomenale speler."

Koning trapt voor de tweede keer in een schijnbeweging "De goal wordt natuurlijk vaak op televisie herhaald. Ik was de laatste jaren nog in de voetballerij werkzaam. Ik was trainer bij Westlandia en daarvoor bij HBS. En ik heb ook bij Feyenoord en ADO in de jeugd gewerkt." "Die jongens zijn te jong om jou te kennen als voetballer. Als je een tijdje gestopt bent, dan ben je niet meer in beeld. En dan is er een wijsneus die zegt na het zien van de beelden: 'Volgens mij is dat onze trainer'. En dan krijg je het wel even te horen van ze." Ronnie Stam (37) komt hard inglijden, maar mist de bal volledig De geboren Bredanaar komt in de 76ste minuut met volle overgave invliegen. Stam is niet bereikbaar voor commentaar. Wel blikt hij in november 2018 bij Omroep Brabant kort terug op het doelpunt van Ibrahimovic. "Ik kan die actie nog heel goed herinneren. Ik dacht echt dat ik die bal zou hebben", zegt hij over die sliding. Mendes da Silva is terug, maar wordt opnieuw uitgekapt Heel uitgebreid wil Mendes da Silva, die momenteel als spelersmakelaar actief is, niet terugblikken op die goal. "Ik ben een winnaar en dat was een fout momentje. Ik kan er niet tegen. Ik baal er nog van dat ik zo te kakken ben gezet. Je moet niet uitgekapt worden. Maar liever door hem dan door iemand anders."

Doelman Davy Schollen (43) wordt verschalkt met schuiver De Belgische goalie is eigenlijk al kansloos na de lange slalom van de Zweed. Ibrahimovic schuift de bal bekeken langs Schollen, die tegenwoordig een keepersschool runt. Contact is er wel, maar hij wil liever niet reageren en houdt het bij zijn uitspraken uit 2004. "Het was zoals Diego Maradona op het WK van 1986 tegen Engeland. Zuivere klasse was het. Toch had hij nooit zoveel vrijheid mogen krijgen." Pieter Collen (41) komt aanrennen, maar is te laat en ziet de bal in het doel rollen "Ik heb geen idee waar je het over hebt", begint Collen, gevolgd met een harde lach. "Haha! Natuurlijk wel. Die goal komt weleens voorbij als Ajax tegen NAC speelt. Lig ik er wakker van? Absoluut niet. Na de wedstrijd ook niet. Het is niet de minste die het geflikt heeft. Dan kan dat een keer gebeuren met een speler van dat kaliber." Collen is niet direct betrokken bij het doelpunt, maar wel de man die de bal voor zijn neus over de doellijn ziet rollen. "Ik ga niet zeggen dat ik er niets mee te maken had, maar ik kwam naar binnen als rechtsback. Ik wilde de positie achter de keeper innemen. Alleen toen lag 'ie er al in..." De Belgische verdediger, die ook nog bij Feyenoord speelde, kan er wel van genieten. "Daar maak je er geen tien van in je carrière. En ik zeker niet", zegt Collen, die niet echt begrijpt dat er NAC-spelers zijn die er liever niet over praten. "Je moet het met een korreltje zout nemen. Er zijn genoeg mensen die in zijn voetsporen hadden willen treden."