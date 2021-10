De uitzending van 1 oktober

ICT'ers verdienen goed door tekort aan werknemers

Gouden bergen kunnen ze krijgen: de aanstormende ICT'ers, technici, bouwers en ook barmensen. Want ze zijn niet aan te slepen. Landelijk is er een flink tekort en werkgevers bieden tegen elkaar op om ze binnen te trekken. Een luxepositie voor de werknemer die zo gewild is. Die kan het onderste uit de kan halen in een overspannen arbeidsmarkt. Maar niet iedere werkgever kan diep in de buidel tasten.