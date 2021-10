Blok heel stellig: 'Ik wil geen minister meer worden'

Minister Blok wil echt geen post in het volgende kabinet. "Ik heb negen jaar minister mogen zijn en vond het bijzonder en een eer. Maar het is ook mooi als er weer een einde aan komt."

Blok nam na de vorige kabinetsperiode al afscheid van de politiek, maar toen minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken opstapte na een leugen over een bezoek aan de Russische president Poetin, deed zijn partij toch weer een beroep op hem.

Inmiddels is hij toe aan zijn tweede portefeuille. Hij vervangt minister Van 't Wout van Economische Zaken, die in mei met een burn-out is vertrokken.

Van eind 2012 tot begin 2017 was Blok minister voor Wonen en Rijksdienst. Daarna verving hij de VVD'er Van der Steur, die vanwege de zogenoemde 'bonnetjesaffaire' was opgestapt als minister van Veiligheid en Justitie.

Na de vorige kabinetsperiode zei hij dat hij vastbesloten was om iets anders te gaan doen. Hij zou geen minister meer worden, ook niet als de VVD hem dat dringend zou vragen. Nog geen half jaar later maakte hij toch deel uit van het kabinet-Rutte III.