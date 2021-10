Wielrensters verkennen kasseien van Roubaix: 'Wordt helemaal door elkaar geshaket'

Voor Chantal van den Broek-Blaak was de verkenning van de Noord-Franse kasseistroken woensdag niet een heel prettige ervaring. "Of het leuk was, vraag je? Nou ik heb niet, als ik over die kasseien rijd, dat ik denk: leuk!"

"Het is pijnlijk. Je kan er niet rustig overheen rijden", ontdekte Van den Broek-Blaak. "Je moet altijd hard trappen, dus je krijgt pijn in je benen, maar ook in je handen en je armen."

En ze weet na de verkenning van woensdag al aardig goed wat er voor nodig is om een goede Roubaix te kunnen rijden. "Het vergt voorbereiding. In materiaalkeuze, maar ook mentaal. Positie is heel belangrijk. En ook verkenning. Je moet 'm uit je hoofd kennen eigenlijk, want je houdt de stroken niet uit elkaar. Bij deze koers kun je niet zeggen: deze rijd ik wel even."

Anna van der Breggen hoorde de ervaringen aan. En ze zette zich nog eens recht in de ploegleiderswagen. Of ze jaloers is op haar - inmiddels voormalige - collega's? Niet bepaald. "Nee. Ik ging als renster niet heel graag naar dit soort koersen, ik ben er ook niet geschikt voor."

Daar is Blaak ondertussen ook achter gekomen. "Je wordt helemaal door elkaar geshaket! Het is niet dat je effetjes de week doorneemt met de meiden."

De vrouwen moeten over zeventien kasseistroken. "Zeventien keer een pak rammel, ja. We hadden een paar keer dat je net even lekker aan het fietsen was en dan was het: ja hoor, daar is er wéér een. Dat maakt deze wedstrijd wel bijzonder. Je hebt bijna geen rustmomenten."

Nat en modderig

Over de staat van de kasseien was Van den Broek-Blaak ook niet te spreken. "Ze liggen gewoon echt slecht. Overal gaten, bochtjes. Je moet constant opletten. Het is daarnaast ook nat en modderig, dat maakt het ook weer anders. Iedereen vraagt mij of ik hoop dat het gaat regenen. Normaal gesproken zeg ik ja, want ik houd er wel van, maar het hoeft in deze wedstrijd echt niet per se hoor. Er zitten dan veel meer risico's aan, het is glad."

"Waarom ik het eigenlijk doe? Uiteindelijk vind ik het wel heel gaaf, maar dat is waarschijnlijk pas achteraf. En op papier moet deze wedstrijd mij liggen. Ik heb er heel veel aan gedaan om hier gewoon goed te zijn."

Ook Marianne Vos is van de partij zaterdag. De kopvrouw van Jumbo-Visma bracht na haar verkenning een bezoek aan de beroemde douches op de wielerbaan.