Webshop Coolblue deze maand naar de beurs

Coolblue wil deze maand nog naar de beurs in Amsterdam. De webshop meldt dat er nieuwe aandelen worden uitgeven en bestaande aandeelhouders aandelen gaan verkopen.

De opbrengst wordt onder andere ingezet om verdere 'geografische' groei te financieren en nieuwe ideeën te ontplooien. Ook zijn er in 2020 en 2021 grote investeringen gedaan om de snellere groei vanwege corona mogelijk te maken.

De komende weken moet blijken hoeveel Coolblue na de beursgang waard is. Vanaf maandag gaat het bedrijf praten met potentiële nieuwe aandeelhouders, meldde het FD eerder vanochtend al. Ingewijden spreken over een waardering van 3 miljard tot 4 miljard, met uitschieters tot 6 miljard, schrijft de krant.

Pieter Zwart: "Ik ben ontzettend trots dat we vandaag ons voornemen bekend maken om in oktober naar de Amsterdamse beurs te gaan: de volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue. Ik heb heel veel zin om in de komende weken, samen met iedereen die erbij betrokken is, deze stap te gaan zetten."