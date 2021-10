70 jaar televisie in 70 uur: van 'Wie wil er mijn marmotje zien' tot GTST

Het is 2 oktober 1951, kwart over acht 's avonds. Na enkele jaren van testen, begint in een studio in Bussum de eerste televisie-uitzending van Nederland. Toenmalig staatssecretaris Cals - geen fan van het nieuwe medium - opent het programma met de woorden: "de televisie is een tyran die de geest kan doden."

Veel kijkers zijn er die eerste avond nog niet. Het is nauwelijks voor te stellen, maar in 1951 hebben slechts 500 huishoudens een toestel. Toch is het aantal kijkers veel hoger. Duizenden mensen zijn namelijk samengekomen om die eerste uitzending - een dramaserie - te aanschouwen. Ze staan samengedrongen bij etalages van radiohandelaren of zitten in zaaltjes van cafés.

Nu zijn we zeventig jaar verder. Ondanks de kritische houding van de toenmalige staatssecretaris, is het medium televisie er nog steeds. In Nederland zitten dagelijks miljoenen mensen voor de buis en jaarlijks gaan er miljarden euro's in om.

Het 70-jarig bestaan wordt door de publieke omroep (NPO) een weekend lang gevierd. In de 70 uur van vrijdagavond tot en met maandagavond, worden er allerlei speciale programma's uitgezonden. Elke uitzending gaat over een televisiegenre, zoals amusement, documentaire en de nieuws-, sport- en evenementenverslaggeving.

Met de verjaardag van de Nederlandse televisie, bestaat ook de verslaggeving van breaking news op tv 70 jaar. Momenten waarvan veel mensen nog weten waar ze waren toen ze er over hoorden. Door technologische ontwikkelingen is er inmiddels veel veranderd. Dat is goed te zien aan de verslaggeving rond de watersnood in 1953 en die in 2021: