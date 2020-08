Wielrensters op volle sterkte naar EK

De Nederlandse wielrensters gaan op volle oorlogssterkte naar de Europese kampioenschappen in het Franse Plouay. Bondscoach Loes Gunnewijk beschikt over meerdere troeven voor de zege op de weg. Zo gaan onder meer olympisch kampioen Anna van der Breggen, wereldkampioen Annemiek van Vleuten en regerend Europees kampioen Amy Pieters van start.

Ook Marianne Vos, Lorena Wiebes, Chantal Blaak, Ellen van Dijk en Demi Vollering maken deel uit van de selectie. Van Dijk en Van der Breggen zijn daarnaast aangewezen voor de tijdrit.

Bij de mannen was al duidelijk dat Mathieu van der Poel een gooi gaat doen naar de Europese titel. In 2018 werd hij tweede achter de Italiaan Matteo Trentin. In Plouay zal Van der Poel onder anderen bijgestaan worden door zijn broertje David.

Sebastiaan Langeveld, Pieter Weening, Koen de Kort, Oscar Riesebeek, Julius van den Berg en Nick van der Lijke maken de selectie van bondscoach Koos Moerenhout compleet. Er zullen geen Nederlandse mannen van start gaan op de tijdrit.

De Europese titelstrijd vindt van 24 tot en met 28 augustus plaats. Vanwege de start van de Tour de France op 29 augustus laten veel grote wielrenners de EK schieten.