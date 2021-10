Keeper Flekken wacht rustig op Van Gaal: 'Belletje of mailtje maakt niet uit'

Mark Flekken in actie voor SC Freiburg - AFP

"Er is nog een keeper ook, in Duitsland. Die speelt bij Freiburg, had ik nog nooit van gehoord. Maar die schijnt heel goed te keepen, daar gaan we ook naartoe. Flekken heet hij, dan weet hij al dat we komen kijken." Bondscoach Louis van Gaal deed flink wat wenkbrauwen fronsen toen hij in zijn perspraatje na de 6-1 zege op Turkije liet weten dat Mark Flekken bij hem op de radar stond. De 28-jarige doelman speelt al jaren in Duitsland en was onbekend bij het grote publiek totdat Van Gaal zijn naam liet vallen. Voor gek verklaard Twee weken geleden werd Flekken opgenomen in de voorselectie van Oranje en vandaag maakt de bondscoach zijn definitieve selectie bekend. En het zou dus heel goed kunnen dat Flekken daarbij zit. "Als je me dit drie jaar geleden had gevraagd, dan had ik je voor gek verklaard", vertelt de doelman als de NOS hem opzoekt in Freiburg. "Dit is wel een droom die uitkomt. Als ik er daadwerkelijk bij zou zitten, natuurlijk."

Toen Van Gaal de eerste keer de naam van Flekken noemde, lag de keeper zelf al op één oor. "Ik zag het de volgende morgen pas. Ik heb pas geleden een dochtertje gekregen en ik had de nachtdienst, dus ik ben na de wedstrijd gaan slapen. De volgende morgen had ik zoveel berichten op mijn telefoon... ik kon het niet meer bijhouden." Het nieuws dat hij vervolgens ook daadwerkelijk bij de voorselectie zat, verbaasde de doelman nog meer. "Ik had zelf niet verwacht dat het zo snel tot een nominatie in de voorselectie zou komen. Als het ooit zo zou mogen zijn, dan misschien na een half jaartje, jaartje constant goed presteren in de Bundesliga. We moeten eerlijk zijn: zo lang speel ik nog niet op dit niveau."

Zes wedstrijden in de Bundesliga Flekken heeft dit seizoen als keeper van SC Freiburg zes Bundesliga-wedstrijden achter zijn naam staan. Tot zijn zestiende speelde de in Zuid-Limburg geboren Flekken in de jeugd bij Roda JC. Daarna maakte hij de overstap naar Alemannia Aachen. Via de Derde Bundesliga klom hij op naar Greuther Fürth, waar hij in de Tweede Bundesliga speelde. Sinds 2018 staat Flekken onder contract bij Freiburg, maar door blessureleed is hij daar pas sinds dit seizoen de eerste doelman. Eerder schreven we al over de weg die Flekken aflegde in Duitsland. Lees hier meer over de 'onbekende' doelman.

In Freiburg neemt Flekken uitgebreid de tijd voor het interview. Hij spreekt rustig en klinkt bescheiden; gevraagd naar de kwaliteiten waarop hij mogelijk geselecteerd zou kunnen zijn, aarzelt hij even. "Altijd lastig om over jezelf te praten... Ik straal een goede rust uit op het veld en ik heb er al een paar lekkere ballen uit weten te houden. En mijn meevoetballend vermogen; ik probeer altijd een aanspeelpunt te zijn", vertelt Flekken, die als jongetje fan was van Edwin van der Sar. "Hij was in zijn tijd een van de besten die dat meevoetballende aspect had. Hij straalde zo'n rust uit en was als een kat op de lijn. Dat zijn wel dingen die ik probeer uit te stralen in mijn eigen keeperstechniek."

Contact met de bondscoach heeft Flekken nog niet gehad. Hij kreeg een mailtje van de KNVB over de voorselectie en wacht nu rustig op een volgend bericht. "Ik heb gehoord dat meneer Van Gaal de keeperskeuze aan keeperstrainer Frans Hoek overlaat. Hopelijk maakt hij de keuze voor mij, dat zou mooi zijn", zegt Flekken. "Het is spannend, ja. Maar het is niet zo dat ik er iedere minuut mee bezig ben. Als het niet zo zou zijn, dan is het ook prima. Ik verlies er niets op." Flekken heeft geen idee hoe hij vandaag op de hoogte wordt gesteld van het goede of minder goede nieuws. "Het is helemaal nieuw voor mij. Ik sta open voor alles. Of ze me nou e-mailen of bellen of een berichtje sturen: maakt niet uit. Zolang die nominatie er maar bij komt kijken, dan vind ik alles prima."