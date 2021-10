Felle strijd om ICT-studenten: van school gelokt met dure auto en tekenbonus

Nicole kreeg bij haar contract een nieuwe auto - Nieuwsuur

Gouden bergen kunnen ze op dit moment krijgen: aanstormende ICT'ers, technici en bouwers. Er is nog steeds een schreeuwend tekort aan juist deze werknemers en dus zijn ze veel waard. Werkgevers bieden tegen elkaar op en verleiden studenten nog tijdens hun studie met aantrekkelijke contractvoorstellen. En die biedingsstrijd wordt steeds heviger. Werknemers profiteren daarvan. IT'er Nicole Gertsen kreeg bijvoorbeeld een gloednieuwe Citroën C5 nadat ze onlangs tekende bij haar nieuwe werkgever. Het onderhandelen ging haar duidelijk goed af.

'Berichtenstroom stopt niet' Trots rijdt ze in haar nieuwe auto naar haar werk. "Er was ruimte om te onderhandelen over het salaris. Naast deze auto kreeg ik ook een signing bonus, bovenop het toch al mooie contract." Bedrijven zijn tegenwoordig zo blij met nieuwe werknemers dat iemand al een bonus krijgt puur voor het tekenen van het contract, nog voordat de eerste werkdag is aangebroken. Direct na het behalen van haar master in 2015 krijgt Gertsen te maken met het getouwtrek van werkgevers. Aanbiedingen vliegen haar dan al om de oren en ook nu ze net is begonnen bij een nieuw bedrijf, stopt de berichtenstroom niet. "Ik krijg wekelijks nog wel vijf tot tien berichten met de vraag of ik daar wil komen werken."

Er is een 'war on talent' gaande tussen recruiters om ICT'ers te vinden - NOS

Wegkapen op scholen Werkgevers hengelen ook daar waar carrières nog moeten beginnen: in het onderwijs. "Wij zien dat al vanaf jaar twee studenten worden benaderd vanuit het bedrijfsleven", ziet onderwijsmanager Albert Hofstede van de opleiding Informatica aan de Hogeschool Rotterdam. "Als je bij de diplomering vraagt wie er minstens één aanbieding heeft van een bedrijf, dan gaan alle handen de lucht in." In de strijd om de werknemer zijn werkgevers bereid ver te gaan, zien ze bij de TheNextLabel, een koepelorganisatie van wervingsbedrijven. "Er is sprake van een war on talent. Iedereen vecht om hetzelfde been", zegt manager Jurriën Piekaar. "Zonder het aanbod van een auto van de zaak kom je er niet. Kandidaten weten hoe krap de markt is en willen een hoog salaris, vast contract, thuiswerken en hun eigen werktijden bepalen. Ze zitten in een uiterst luxe positie."

Quote De tijd dat je iemand vindt door simpelweg een vacature op je site te plaatsen, is voorbij. Wethouder Ben van der Stee, gemeente Westland

TheNextLabel werkt met een vaste commissie voor klanten, maar veel recruitmentbureaus krijgen voor een succesvolle werving een toelage die kan oplopen tot 30 procent van het jaarsalaris van de werknemer die ze geplaatst hebben. 'Tekorten rondpompen' Kritiek op de werking van bemiddelaars of recruiters is er ook. Werkgevers zijn via deze bureaus meer kwijt om een functie al dan niet tijdelijk te vervullen. Een aantal werkgevers verwijt hen dat ze 'de tekorten rondpompen'. De ingehuurde krachten komen namelijk niet in dienst, omdat ze via inhuur een hoger uurtarief kunnen vragen. Bedrijven zouden hun ingehuurde werknemers daarentegen het liefst in vaste dienst willen nemen. Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers steeds meer afhankelijk van recruiters. "De tijd dat je iemand vindt door simpelweg een vacature op je site te plaatsen, is voorbij", zegt wethouder Ben van der Stee van de gemeente Westland. Hij moet tientallen vacatures vervullen en schakelde daarvoor recruiter Edwin van der Slagt in. "We zoeken ICT'ers, juristen, beleidsmedewerkers, financials", zegt hij. Werkgevers zoals de gemeente Westland vissen voor de schaarse beroepen in dezelfde, behoorlijk lege vijver. Alleen al in de ICT-branche stonden vorig kwartaal volgens Jobdigger.nl bijna 82.000 vacatures open. En dat op een totaal van 486.000 werkenden in de ICT-sector.

Totaal vacatures per branche, tweede kwartaal 2021 Bouw: 89.081 ICT: 81.614 Zorg: 66.676 Horeca: 50.861 Techniek: 50.290 bron: Jobdigger.nl op verzoek van Nieuwsuur