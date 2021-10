Frans gas 12 procent duurder, maar regering houdt verdere stijging tegen

Frankrijk legt de stijging van de gasprijzen voor de komende maanden aan banden, heeft premier Castex laten weten. De prijs van gas in Frankrijk stijgt vandaag nog met ruim 12 procent, daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat gebeurt vermoedelijk in maart of april, als de vraag naar gas weer daalt.

Op dat moment dalen de prijzen echter niet voor de Franse consument. Die blijft dan ongeveer hetzelfde betalen als nu. Op die manier berekent de regering de daling gedeeltelijk door aan de consument. Daarmee kan de bevriezing van de prijzen van nu betaald worden. Of dat uiteindelijk echt zo gaat, hangt echter af van wie de presidentsverkiezingen in april wint.

"We zetten een tariefschild op", zei Castex op de Franse televisie. "We gaan onszelf beschermen tegen deze prijsstijgingen." De premier beloofde leveranciers van gas te ondersteunen waar nodig.