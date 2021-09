Pelé na maand ontslagen uit het ziekenhuis: 'Zo blij dat ik naar huis mag'

De Braziliaanse voetballegende Pelé is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Bij de 80-jarige Pelé werd begin september een tumor in zijn darmen verwijderd. Na enkele dagen op de intensive care sterkte hij verder aan in het ziekenhuis in São Paulo.

"Ik ben zo blij dat ik weer naar huis kan", schrijft Pelé op zijn Instagram-account. "Ik wil iedereen in het Albert Einstein Ziekenhuis bedanken die mijn verblijf aangenaam heeft gemaakt." Het ziekenhuis liet weten dat Pelé nog wel chemotherapie moet ondergaan. De kanker was tijdens een routineonderzoek ontdekt.

Drie keer wereldkampioen

Pelé werd met Brazilië drie keer wereldkampioen, in 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 wedstrijden is hij nog altijd topscorer aller tijden van het nationale team van Brazilië.