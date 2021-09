Stade Rennais voorkomt in Arnhem perfecte Europese week voor Nederlandse clubs

Na Ajax, PSV, AZ en Feyenoord leek ook Vitesse donderdag op weg naar een zege in Europees verband. Maar in de tweede helft van het Conference League-duel in Arnhem was Stade Rennais, zelfs met tien man, te sterk: 1-2.

Van enige schroom bij Vitesse was geen sprake tegen de club uit Rennes, vorig seizoen nog zesde in de Franse competitie. Loïs Openda was al dicht bij de 1-0 geweest met een kopbal en Eli Dasa met een schot, toen Maximilian Wittek met een prachtig wreefschot scoorde.