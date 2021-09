Feyenoord boekt in Conference League zwaarbevochten thuiszege op Slavia Praag

De Rotterdammers, die drie weken geleden doelpuntloos gelijkspeelden tegen Maccabi Haifa, gaan nu aan de leiding in groep E. Union Berlin, dat opende met een 3-1 nederlaag in Praag, versloeg de Israëliërs met 3-0.

Feyenoord heeft in de Conference League een zwaarbevochten thuiszege geboekt. Het duel met de Tsjechische kampioen Slavia Praag werd, met name dankzij een sterke eerste helft, met 2-1 gewonnen.

Slavia Praag was zowel in de Champions League als in de Europa League in de kwalificatie gesneuveld en zo in de nieuwste Europese toernooi terechtgekomen, maar verder kon de kampioen van Tsjechië in de aanloop naar het treffen in Rotterdam louter florissante cijfers overleggen.

Zo is de ploeg de competitie in eigen land begonnen met zeven overwinningen en één gelijkspel. Slavia is daardoor in de Fortuna Liga, de Tsjechische eredivisie, al 54 duels zonder nederlaag (41 zeges en 13 remises), op dit moment de langstlopende reeks op het hoogste niveau ter wereld.

Duimschroeven

Een indrukwekkend serie, maar die bleek aanvankelijk van weinig waarde in de kolkende Kuip. Na wat waarschuwingsschoten over en weer greep Feyenoord het initiatief. Dat leidde in de dertiende minuut tot een harde schuiver van Orkun Kökcü die bij de tweede paal insloeg: 1-0.

Feyenoord hield de duimschroeven stevig aangedraaid en daarvan wist Bryan Linssen bijna te profiteren. Zijn inzet na een kopbal van Luis Sinisterra miste echter de kracht om doelman Ales Mandous te verontrusten. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor de kleine spits die bij de tweede paal een voorzet van Tyrell Malacia binnenknikte.