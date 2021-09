Man aangehouden voor poging brandstichting Binnenhof

Een man die op het Binnenhof in Den Haag brand probeerde te stichten, is opgepakt door de politie. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen.

Bij de aanhouding raakte een agent lichtgewond. De man zit vast op het politiebureau. De politie zegt dat de man bekend bij hen is vanwege het vertonen van verward gedrag. Over zijn motief is verder niks bekend. De man wordt morgen gehoord, zegt de politie.

De man wilde meerdere deuren in brand steken, valt op te maken uit beelden. Onder meer op de deur van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. Op verschillende plekken zijn flesjes brandende vloeistof gevonden.