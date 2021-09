Portugal na strafschoppen langs Kazachstan en bereikt finale WK zaalvoetbal

De zaalvoetballers van Portugal hebben zich geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap in Litouwen. Na strafschoppen rekenden de Portugezen, regerend Europees kampioen, af met Kazachstan. In de eindstrijd is Argentinië zondag de tegenstander.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, na de verlening gaf het scorebord 2-2 aan. De penalty's werden door Portugal net wat beter genomen: 4-3.