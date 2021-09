PSV maat te groot voor Sturm Graz in Europa League

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel feliciteert doelpuntenmaker Ibrahim Sangaré - AFP

PSV heeft zijn eerste zege in groep B van de Europa League binnen. Na de 2-2 van twee weken geleden in eigen huis tegen Real Sociedad werd in Oostenrijk met 4-1 gewonnen van Sturm Graz, op papier de minste ploeg in de poule van vier. De Eindhovenaren gaan nu met vier punten samen met AS Monaco aan de leiding. De Franse concurrent is op 21 oktober te gast in het Philips Stadion.

Stand groep B Europa League - NOS

PSV startte met dezelfde elf als afgelopen zaterdag tegen Willem II. Dat competitieduel ging weliswaar met 2-1 verloren, maar dat was tegen de verhouding in. Sterker, trainer Roger Schmidt was best tevreden over de manier waarop zijn ploeg in Tilburg had gevoetbald. En dus stond de Japanner Ritsu Doan op de positie van Noni Madueke, die nog niet helemaal hersteld is van een vorige week tegen Go Ahead Eagles opgelopen kwetsuur. Schmidt kon ook evenmin een beroep doen op de licht geblesseerd Davy Pröpper. Achterwaarts balletje Na twee pijnloze Grazer speldenprikken nam PSV het heft in handen. Meer dan een geblokt schot van Doan leverde het overwicht aanvankelijk niet op tegen de compact spelende nummer twee van Oostenrijk.

PSV'er Ritsu Doan reageert teleurgesteld na een geblokt schot - AFP

Naar mate de tijd vorderde kwamen de Eindhovenaren wel steeds dreigender in de buurt van doelman Jörg Siebenhandl, die tot zijn opluchting een stevige knal van Cody Gakpo net naast zag gaan. Na een halfuur spatte een vrije trap van Philipp Max spatte uiteen op de vuisten van Siebenhandl. De daaropvolgende hoekschop belandde via het hoofd van Marco van Ginkel bij Ibrahim Sangaré, die met een achterwaarts balletje de score opende. Kort daarop stuitten na een steekpass van Gakpo eerst Doan en in de rebound Mario Götze op de keeper.

Ibrahim Sangaré scoort met een achterwaarts schot - AFP

Sturm Graz was na de pauze zichtbaar met snode plannen uit de kleedkamer gekomen, maar kreeg al snel de deksel op de neus. Na een vlotte tegenaanval gaf Eran Zahavi na een combinatie met Götze doelman Siebenhandl met een stuiterbal het nakijken: 0-2. Akelig vrijstaand Lang kon PSV niet genieten van die comfortabel ogende voorsprong. Vijf minuten later al werd de akelig vrijstaande Jon Gorenc-Stankovic geen strobreed in de weg gelegd een wegdraaiende vrije trap binnen te knikken. De treffer verschafte de thuisploeg nieuwe energie en PSV kwam zowaar in de verdrukking te zitten. Kort nadat Carlos Vinicius en Yorbe Vertessen hun entree hadden gemaakt bij de gasten, wist Joël Drommel met een knappe reactie een kopbal van Otar Kiteishvili uit zijn doel te houden.

PSV-doelman Joël Drommel - Pro Shots