AZ rekent na stroeve start af met Jablonec in Conference League

AZ heeft de tweede groepswedstrijd in de Conference League gewonnen van Jablonec. In Alkmaar was de thuisploeg de Tsjechen met 1-0 de baas, waardoor de club aan kop gaat in groep D.

Jordy Clasie keerde na zijn eredivisieschorsing terug in de basis bij AZ, dat beroerd begon aan het duel. De Tsjechen creëerden in de eerste helft twee aardige mogelijkheden via Tomas Cvancara en Vaclav, terwijl de Alkmaarders de grootste moeite hadden om onder de druk van Jablonec uit te voetballen en nauwelijks over de middenlijn kwamen.

Vlak voor rust lukte dat eindelijk wel een keer, wat leidde tot een eerste kans voor Albert Gudmundsson. De IJslander van AZ stuitte echter op de Tsjechische keeper.