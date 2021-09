Van der Poel kijkt uit naar natte Roubaix: 'Dat zou wel heel cool zijn'

Van der Poel - Alpecin-Fenix Cycling Team/Twitter.com

Voor de leek kan het contrast niet groter zijn tussen 42 hellinkjes in een zonnig Vlaanderen en 30 vlakke kasseistroken in een bewolkt Noord-Frans land. Maar alleskunner Mathieu van der Poel vermaakt zich overal. En na zijn achtste plaats op de WK-hellinkjes van afgelopen weekeinde, is hij in Roubaix zondag ook gewoon weer favoriet. "Wat ik ervan vind als het zou regenen? Dat zou wel cool zijn", zegt hij monter. Van der Poel maakt welgeteld een kwartier tijd vrij voor de wielerpers. Via een Zoom-gesprek deelt hij zijn gedachten over de koers waar hij al zo lang naar uitkijkt, maar nog nooit wist te rijden, omdat het al drie keer uitgesteld werd. "Ik kijk al een tijd uit naar Roubaix, ik ben blij dat we die eindelijk kunnen rijden."

Hoewel hij zijn debuut nog moet maken, klinkt het haast alsof er een ervaringsdeskundige aan het woord is. "Je moet altijd oppassen in Roubaix, zorgen dat je geen lekke band krijgt of valt. En als de wind in de rug staat en het is ook nog nat, dan kan het vrij snel gedaan zijn." Hij vervolgt: "Het is gewoon een kwestie van uit de problemen blijven en als dat lukt, is dat al een eerste stap naar het rijden van de finale." Van der Poel weet uiteraard genoeg ervaringsdeskundigen in zijn naaste omgeving. Vader Adrie stapte dertien keer op en haalde ook dertien keer de finish. Het was altijd een hoofddoel van senior, maar ondanks verwoede pogingen kwam hij niet verder dan een vijftal ereplaatsen en één derde plaats in 1986, het jaar dat hij de Ronde van Vlaanderen won.

Quote Met wat geluk had ik de trui kunnen pakken, maar dat lukte niet. Mathieu van der Poel over zijn WK van afgelopen weekeinde

Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan kan junior altijd tips vragen aan zijn ploegmaat Silvan Dillier, die in de voorlaatste editie (2018) nog tweede werd achter Peter Sagan. In de wedstrijd zelf, is het nog maar de vraag hoeveel Van der Poel aan zijn ploeggenoten gaat hebben. Want in alles sijpelt door dat hij er, bij ook maar de geringste spatjes regen, zo snel mogelijk vandoor wil. "Als je in een grote groep rijdt, wordt het alleen maar lastiger om een valpartij te ontwijken." En: "als je uit de problemen kan blijven, kom je vanzelf vooraan te rijden." Trui Ondertussen gaat het met de vorm steeds beter. "Mijn vorm was zondag niet honderd procent. Ik kon geen aanvallen plaatsen, wat ik normaal wel doe. Maar ik was er niet ver vanaf. Met wat geluk had ik de trui kunnen pakken, maar dat lukte niet."