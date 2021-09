Laatste dag met loonsteun: 'Ik hoop dat we de winter overleven'

"We hebben geen vet meer op de botten", zegt ook Marion Kootstra van Márion Reizen. Het bedrijf uit Dronten organiseert sinds 1998 busreizen, maar de bussen staan nu al maanden stil. "Het is fantastisch nieuws dat de economie weer groeit. Maar dat geldt niet voor alle sectoren. Wij hebben nog geen enkele kans gehad om omzetten te draaien."

Nu komt er een seizoen aan waarin toch al weinig mensen een busreis maken, en dan stopt de steun ook nog eens. "Ik hoop dat we de winter overleven, maar het gaat erg zwaar worden."

Toch geldt voor de meeste bedrijven: steun is niet meer nodig. "Wij krijgen geen NOW meer sinds we open zijn", zegt Jean Gelissen, directeur van het Noord-Limburgse attractiepark Toverland. "We hadden een redelijk goede zomer en dus geen recht meer op NOW."

En dus ziet Gelissen ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. "Als we mogen open blijven natuurlijk."

Nachtclubs

Vanaf 1 oktober is de coronasteun alleen nog bedoeld voor de nachthoreca en de evenementenbranche. Toch betekent het niet dat de rust nu neerdaalt bij het UWV. "Er komt een nieuwe fase", zegt Maarten Camps, bestuursvoorzitter van de uitkeringsinstantie die de steun verstrekt.

In die fase kijkt het UWV of het bedrag dat bedrijven hebben gekregen op basis van een schatting van hun omzet correct is. Als de omzet hoger uitviel, moeten bedrijven nog geld terugbetalen. Als de omzet lager was, krijgen ze nog extra geld. "Pas dan, zeg over een jaar of twee, kunnen we de balans opmaken."

Zzp'ers

NOW is niet de enige steunvorm die morgen stopt. Ook de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) en de steun aan zzp'ers (TOZO) wordt voortaan niet meer uitgekeerd.

Noodlijdende zzp'ers kunnen wel weer aanspraak maken op bijstand voor zelfstandigen (bbz). Tot het einde van het jaar is de regeling vereenvoudigd om druk bij gemeenten weg te nemen. Ze hoeven onder meer geen vermogenstoets te doen.