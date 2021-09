Expo 2020 van start: hoe duurzaam is een wereldtentoonstelling in de woestijn?

Met knallend vuurwerk, lichtshows en artiesten van wereldfaam als Andrea Bocelli en Ellie Goulding is vanavond, met een jaar uitstel vanwege corona, de Expo 2020 in Dubai losgebarsten. Tot 31 maart volgend jaar is de wereldtentoonstelling open en ook Nederland doet mee, met een duurzaamheidspaviljoen. Alleen, hoe duurzaam is een Expo in een door olie groot geworden emiraat midden in de woestijn waar je vrijwel alleen maar met het vliegtuig kan komen?

Het Nederlandse paviljoen is in ieder geval het summum van duurzaamheid, verzekert Carel Richter, de Nederlandse consul-generaal in Dubai. Terwijl veel landen hun paviljoens angstvallig verborgen houden tot de opening, mocht hij als "proefkonijn" al wel een paar keer het Nederlandse bouwwerk in. Hij is onder de indruk. "Ik vind het waanzinnig wat we daar neer hebben gezet. Een kegel van achttien meter hoog met allemaal voedzame plantjes en daarbinnen paddenstoelen die ervoor zorgen dat die plantjes het nog beter doen."

Minstens even bijzonder zijn volgens hem de zonnepanelen die aan glas-in-lood doen denken. Die voorzien het hele paviljoen van stroom. Ook indrukwekkend is de installatie voor het "oogsten" van water: maar liefst 800 liter per dag weet het apparaat aan de droge woestijnlucht te onttrekken. Het water gaat naar de plantjes in de kegel. Al met al is het paviljoen volledig circulair.

Een impressie van het Nederlandse paviljoen: