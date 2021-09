Vermiste man in Turkije helpt mee met zoektocht naar zichzelf

Een vermiste man in Turkije heeft per ongeluk meegeholpen met de zoektocht naar zichzelf. Dat melden Turkse media. De 50-jarige Beyhan Mutlu stuitte in een bos op een stel zoekende agenten en besloot mee te helpen bij de opsporingsactie.

Wat hij op dat moment nog niet wist, is dat hij degene was die werd gezocht. Zijn vrouw en familie waren al uren naar hem op zoek. Zij konden geen contact met hem krijgen, terwijl hij met vrienden wat aan het drinken was. De politie werd ingeschakeld, waarna direct een zoekactie op gang werd gezet.

Toen de speurders de naam van de vermiste man begonnen te roepen, viel bij Mutlu het kwartje. "Ik ben hier", riep hij uit. Na het controleren van zijn identiteitsbewijs bracht het verbaasde reddingsteam hem naar huis.

De man was volgens lokale media in benevelde toestand.