NOC*NSF: 'China sluit atleten die niet gevaccineerd zijn eigenlijk uit van Spelen'

"China zegt: 'Als je niet gevaccineerd bent, kom je niet binnen." Dat zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF als reactie op de strenge maatregelen in aanloop naar de Olympische Spelen in Peking. Woensdag maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat sporters die niet volledig gevaccineerd zijn 21 dagen in quarantaine moeten en alleen Chinezen die op het vasteland wonen welkom zijn als toeschouwers op de tribunes. NOC*NSF verandert 'dringend advies' niet "Dat is niet het beleid dat wij hebben of zoals we dat bij TeamNL kennen", zegt Hendriks. "Wat precies de betekenis is van die drie weken quarantaine, moeten we afwachten tot op 22 oktober het playbook uitkomt", doelt hij op de draaiboeken die gemaakt worden voor Olympische Spelen in coronatijden. Volgens de nationale sportkoepel maakt China het niet-gevaccineerde sporters heel moeilijk, en eigenlijk zelfs onmogelijk, om deel te nemen aan de Winterspelen. Het standpunt van NOC*NSF omtrent het vaccineren blijft evenwel hetzelfde. Hendriks: "Het was al een dringend advies. Dat verandert niet, ook niet voor Peking." "Maar als ik heel eerlijk ben: hoe goed denk jij dat het voor een sporter die in topvorm verkeert is om 21 dagen op een kamer te zitten?"

De technisch directeur van schaatsbond KNSB, Remy de Wit, waarschuwt dat niet-gevaccineerde olympiërs door het Chinese organisatiecomité en het IOC niet zullen worden ontzien. "In Peking zullen dezelfde quarantainemaatregelen gelden als tijdens de Zomerspelen van Tokio, maar dan op zijn Chinees. Dat betekent een strikt verblijf van 21 dagen in een door de Chinese overheid uitgekozen overheidsgebouw. Voor trainingen op het ijs of andere uitstapjes is gedurende die periode geen enkele ruimte." Met veel gevoel voor understatement: "En dat is natuurlijk wel een dingetje." De KNSB gaat de komende weken een draaiboek maken in geval atleten ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren en dientengevolge in de aanloop naar de Winterspelen drie weken in quarantaine moeten.

De Wit: "De KNSB zal geen enkele olympische deelnemer verplichten tot vaccinatie. Dat geldt overigens ook voor schaatsers die deze winter deelnemen aan het olympisch kwalificatietraject." Wie komende winter onder de vlag van de KNSB deelneemt aan (inter)nationale schaatswedstrijden en niet is gevaccineerd, is veroordeeld tot een streng coronaprotocol. Deze rijders zijn pas startgerechtigd na het overleggen van een recente negatieve PCR-test. Dit staat los van de toegangseisen die de respectieve landen waar geschaatst wordt aan de deelnemers opleggen. "Wij verplichten schaatsers tot niets", benadrukt De Wit. "Dit is een ethische kwestie waar wij ons als bestuur van de KNSB niet mee bemoeien."

De maatregelen brengen Nederlandse topsporters die zich principieel niet wensen te laten vaccineren in een morele spagaat. Alsnog laten vaccineren? Of drie weken quarantaine uitzitten ten koste van de voorbereiding op het olympisch schaatstoernooi? "Theoretisch gezien kan het, presteren na een verplichte quarantaine. Sporters en coaches kunnen en zullen daar vast over nadenken. Maar ik weet hoe nauw de voorbereiding luistert en hoe belangrijk die laatste weken zijn. Na 21 dagen op een hotelkamer te hebben gezeten gaat nooit iemand optimaal voorbereid zijn", stelt Hendriks. Het verschil in omgang met niet-gevaccineerde sporters per land is groot. De Verenigde Staten verplicht het de atleten, Noorwegen heeft al aangegeven de olympiërs vrij te laten in hun keuze. Naar alle waarschijnlijkheid zullen Zweden en Finland het voorbeeld van hun buurland volgen. Duitsland heeft in deze kwestie nog geen keuze gemaakt, het land wacht op de zogeheten playbooks. Wat er ook precies in komt te staan, zeker is dat niet-gevaccineerde sporters hun borst nat kunnen maken. 'Bewegingsvrijheid? Dat is er niet' China is een land met een van de strengste coronamaatregelen ter wereld, iets dat NOS-correspondent Sjoerd den Daas aan den lijve heeft ondervonden. Begin september van dit jaar werd Den Daas in een Chinees quarantainehotel ondergebracht. "Bewegingsvrijheid en keuze om te eten wat je wil is er niet", zei hij destijds. "In één van de contracten die ik moest ondertekenen, heb ik moet beloven mijn kamer niet te verlaten, op straffe van een onbekende boete." Bekijk in de video hieronder wat niet-gevaccineerde sporters mogelijk te wachten staat in China.