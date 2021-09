Rechter: gemeente Utrecht mocht restaurant Waku Waku sluiten

Het Utrechtse restaurant Waku Waku mocht door de gemeente gesloten worden, en mag gesloten blijven totdat de gemeente een bezwaarschrift behandeld heeft. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat het restaurant had aangespannen.

Waku Waku weigert sinds zaterdag bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. Daarom besloot de gemeente het restaurant te sluiten. Het restaurant diende daarover een bezwaarschrift in bij de gemeente, maar wilde in afwachting van de behandeling daarvan in een kort geding afdwingen dat het open kon gaan. Een voorstel van de rechter eerder vandaag om tijdelijk wél te controleren op het coronatoegangsbewijs totdat er een besluit is genomen over het bezwaar, wezen de eigenaren van Waku Waku af.

Het restaurant is principieel tegen het coronatoegangsbewijs. De eigenaren noemen het een vorm van discriminatie en willen niet dat zij belast worden met de handhaving ervan. De door de gemeente afgedwongen sluiting leidde maandagavond tot een grote toestroom van demonstranten.

Een dag later verving de gemeente de sloten van het restaurant. Demonstranten mochten niet meer voor de deur protesteren, maar alleen bij het Jaarbeursplein. De eerdere demonstratie had ook geleid tot veel overlast voor omliggende horeca. Zo moest café Kloek, dat wel controleert op coronatoegangsbewijzen "door alle commotie" ook dicht, aldus het café.

'Coronatoegangsbewijs is proportioneel'

Volgens de rechter is het coronatoegangsbewijs een proportionele maatregel om de coronapandemie te bestrijden, en gaat het bovendien om een tijdelijke maatregel. Daarom mag van restaurants en andere horeca verwacht worden dat ze handhaven, luidde het voorlopige oordeel.

Omdat Waku Waku zegt zeer principieel in de zaak te staan, kon de gemeente verwachten dat lichtere maatregelen dan sluiting geen zin zouden hebben, zei de rechter. Een bezwaarschrift maakt bovendien weinig kans op een ander oordeel van de gemeente, schat de rechter in. Daarom is sluiting tot behandeling van het bezwaarschrift gerechtvaardigd. Daarbij heeft Waku Waku opening zelf in de hand door, desnoods onder protest, te controleren op coronatoegangsbewijzen, aldus de voorlopige voorziening.

In Nijmegen speelde een vergelijkbare zaak. Daar besloot een restaurant in afwachting van een uitspraak over het bezwaarschrift tijdelijk bezoekers wel te vragen naar hun coronatoegangsbewijs. Om die reden mocht het restaurant weer open.