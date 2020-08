Windsurfer Badloe: 'Ik wil in Tokio de vlag dragen'

Olympische podcast - NOS

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de voorbereiding op het mondiale evenement. De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week is dat Kiran Badloe: tweevoudig wereldkampioen RS:X en volgend jaar in Tokio torenhoog favoriet voor olympisch goud.

De NOS olympische podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Eerder in deze serie spraken we met onder anderen Pieter van den Hoogenband, Estavana Polman en Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Tot september is er wekelijks een nieuwe aflevering te beluisteren, daarna komt er iedere twee weken een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

Hij praat met Henry Schut over de mooiste surfplekken ter wereld, thuis zijn in tijden van corona en hoe hij zich naast en voorbij tweevoudig olympisch kampioen en trainingsmaat Dorian van Rijsselberghe heeft geknokt. Badloe leerde surfen op Bonaire, waar hij een paar jaar woonde. Meteen verkocht was hij niet. Maar de liefde voor de sport groeide en inmiddels is hij de beste van de wereld. Dankzij een mix van eiland-vibe en de Nederlandse topsportmentaliteit. Hij komt op de mooiste plekken van de wereld, maar heeft ook zorgen om het milieu en hoe er op die plekken met de omgeving wordt omgegaan.

Dorian van Rijsselberghe feliciteert Kiran Badloe met zijn WK-overwinning - NOS/Ayolt Kloosterboer

Natuurlijk gaat het in de podcast ook over mentor, vriend en concurrent Van Rijsselberghe. Badloe werd in maart wereldkampioen, voor Van Rijsselberghe. Daardoor pakte hij het olympische ticket voor Tokio. Badloe moest in de laatste race vijfde worden en dat lukte na een flinke inhaalrace maar net. "Ik dacht in die laatste race van het WK wel: dit is einde verhaal. Voor mij was het een mentaal ding. Drie of vier jaar geleden had ik gedacht: tiende is wat het is. Nu had ik zoiets van tiende is niet genoeg. Daar zit voor mij enorm veel groei."

Kiran Badloe in gesprek met Henry Schut - NOS

Inmiddels is voor Badloe de voorbereiding op Tokio begonnen. Maar ook die van Parijs. Want in 2024 is het spectaculaire 'foilen', waarbij er als het ware boven het water wordt gesurft, olympisch. En die campagne is, ondanks dat de Spelen van Tokio een jaar zijn uitgesteld, ook al volop gestart. En hij heeft een boodschap voor chef de mission Pieter van den Hoogenband: "Ik zou het heel tof vinden om de vlag te dragen. De olympische wedstrijd zelf is niet zo bijzonder, die varen we jaar in jaar uit. Maar het hele festijn eromheen wel. De opening en de sluiting, ik vind de vlag dragen een van de mooiste dingen die je dan kan doen."

In onderstaande video maken Van Rijsselberghe en Badloe duidelijk waarom de windfoilplank zou moeten worden geïntroduceerd op de Olympische Spelen. In Parijs 2024 staat het onderdeel op het programma.