Honderden agenten moeten orde herstellen na rellen in gevangenis Ecuador

De politie in Ecuador heeft 400 agenten naar de gevangenis van Guayaquil gestuurd. Daar braken deze week bloedige rellen uit. De agenten moeten er de orde herstellen.

De politie heeft zoekacties uitgevoerd en bewijs verzameld. In de gevangenis werden drie explosieven gevonden en meerdere telefoons. Die zijn in beslag genomen door het Openbaar Ministerie.

116 doden

Rivaliserende bendeleden gingen elkaar dinsdag te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. Zeker 116 gevangenen kwamen daarbij om het leven. 80 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger hadden vijf uur nodig om de rust in de gevangenis te herstellen.

Het is een van de dodelijkste gevangenis-incidenten in Ecuador ooit. In februari en juli van dit jaar kwamen er ook tientallen gevangenen om bij rellen. President Lasso zei gisteren dat hij extra geld vrij maakt voor de veiligheidsdiensten om rellen in de toekomst te voorkomen.