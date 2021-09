10 jaar cel en tbs voor kindersekstoerist uit Nijmegen

Een 70-jarige man uit Nijmegen die naar zes landen reisde om ontucht te plegen met jonge jongens is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De man maakte onderdeel uit van een internationaal netwerk van pedoseksuelen.

De man misbruikte dertien jongens tussen 6 en 14 jaar oud in Vietnam, Sri Lanka, Oekraïne, Moldavië, Roemenië en India. Van dat misbruik maakte hij enkele keren ook pornografische afbeeldingen die vervolgens met andere leden van het netwerk werden gedeeld. Hij gaf zijn slachtoffers cadeaus, eten en kleding en de ouders in sommige gevallen ook een financiële vergoeding. Dat rekent de rechter de man zeer zwaar aan.

Twee keer eerder werd de man veroordeeld: in 2002 voor ontucht met een 7-jarige jongen en in 2012 voor het bezit van kinderporno. In 2003 werd hij vrijgesproken in een andere zaak waarbij hij werd verdacht van het bezit van kinderporno. Toch raakte hij zijn baan kwijt vanwege die zaak. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de man zijn ontslagvergoeding van 80.000 euro om de seksreizen te maken.

Volgens de rechter is er een kans dat de man opnieuw in de fout gaat. Daarom is er naast een celstraf ook tbs opgelegd. Tijdens de rechtszaak gaf de man geen enkele blijk van wroeging, zegt de rechtbank: "Hij praat zijn eigen gedrag goed onder het mom van culturele verschillen en legt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade bij de slachtoffers neer bij de omgeving van het slachtoffer."