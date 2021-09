Man betrapt met 1 miljoen euro aan drugs in zijn auto

Een 23-jarige man uit Zundert is gisteravond in Breda aangehouden omdat hij harddrugs in zijn auto had liggen. Het ging om 11 kilo crystal meth en 205 gram lsd. De drugs hebben een geschatte straatwaarde van ongeveer 1 miljoen euro.

De politie kwam de drugs toevallig tegen bij een snelheidscontrole. Dat gebeurde op de Graaf Engelbertlaan, meldt Omroep Brabant. De automobilist reed 107 kilometer per uur waar hij 50 mocht rijden.

De auto werd stopgezet en de bestuurder werkte volgens de politie mee aan de controle. Een agent rook een "vreemde lucht" nadat hij de bestuurder had verteld dat zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Doos

De auto werd doorzocht en in de kofferbak vond de agent een doos. "Daarin lagen diverse gesealde pakken in met witte brokken en poeder. Toen werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam", aldus de politie.