13 jaar cel voor ex-burgemeester Italiaans dorp die migranten uitnodigde

De Italiaanse ex-burgemeester Domenico Lucano, die in 2015 wereldberoemd werd door immigranten in zijn dorp op te nemen om vergrijzing tegen te gaan, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en twee maanden. De 63-jarige Lucano stond terecht voor ambtsmisbruik, fraude, verduistering en medeplichtigheid aan illegale immigratie.

De gevangenisstraf is fors hoger dan de bijna acht jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Zijn partner moet eveneens de cel in: zij is veroordeeld tot vier jaar en vier maanden. Daarnaast moet de voormalige burgemeester een half miljoen euro aan Europese en Italiaanse subsidies terugbetalen.

Lucano sprak na het horen van het vonnis van een "ongekende" zaak, die zijn leven verwoest. "Ik word gestraft voor zonden die ik niet heb begaan. Ik heb mijn leven gewijd aan het najagen van mijn idealen, het bestrijden van de maffia en het verbeteren van het imago van mijn land. Nu ben ik dood van binnen."

Als burgemeester zette Lucano zich actief in om migranten binnen te halen in zijn vergrijsde geboortedorp Riace. Het begon in de jaren 90 met Koerdische vluchtelingen, later volgden andere groepen. Aan het einde van zijn termijn, in 2018, woonden er 300 migranten in het bergdorp van 1900 inwoners. Zijn initiatief werd door voorstanders gevolgd met interesse en door tegenstanders met afkeer.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 werd het project van Riace wereldnieuws. Verschillende burgemeesters volgden zijn voorbeeld en nodigden migranten uit naar hun vergrijzende dorpen. Een jaar later nam het Amerikaanse blad Fortune Lucano op in een lijst van de vijftig meest invloedrijke mensen ter wereld.

Drie jaar geleden werd hij gearresteerd vanwege het bevorderen van illegale immigratie. Zo zou hij geholpen hebben bij het organiseren van schijnhuwelijken en uitdelen van vervalste identiteitskaarten. Bij zijn project ging hij bovendien onverantwoordelijk om met publiek geld, luidde de aanklacht.

Drie dagen voor lokale verkiezingen

Volgens Lucano's advocaten is er geen sprake van een politiek proces tegen zijn cliënt, maar ze zijn ervan overtuigd dat er "een zekere woede" tegen de politicus meespeelde. Ze hebben hoger beroep aangekondigd.

De veroordeling komt op een gevoelig moment. Komende zondag en maandag zijn er regionale verkiezingen in de regio Calabrië, waar Riace onder valt. Lucano voert voor die stembusgang actief campagne voor de linkse regiopresidentskandidaat Luigi de Magistris, die op dit moment burgemeester van Napels is.

Matteo Salvini, de leider van de rechts-populistische Lega, attendeert zijn volgers er op sociale media op dat links mede geleid wordt door iemand die is veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Vluchtelingenorganisaties daarentegen reageren ontstemd op het vonnis. De ngo Mediterranea Saving Humans noemt het een "schaamteloze" uitspraak. Ook Sea Watch Italy spreekt steun uit voor Lucano.