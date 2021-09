Remkes oppert bewindslieden van andere partijen, GroenLinks en PvdA willen niet

Informateur Remkes overhandigt zijn eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp - ANP

Informateur Remkes houdt er rekening mee dat partijen die niet tot de nieuwe coalitie horen "alternatieve vormen van steun" geven. Zoals verwacht adviseert Remkes in zijn eindverslag onderhandelingen over een meerderheidskabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Er moet snel een beknopt regeerakkoord komen. Binnen dat kader maken de kandidaat-ministers een regeerprogramma, schrijft hij. Oorspronkelijk was zijn opdracht om een minderheidskabinet te onderzoeken, maar hij heeft vastgesteld dat daar onvoldoende steun voor was. In een toelichting zei de informateur dat de alternatieve steun er ook toe kan leiden dat andere partijen "in een extra parlementair deel bewindspersonen kunnen leveren". Hij denkt aan PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en de fractie-Den Haan. Open uitnodiging Remkes sprak van een "open uitnodiging". Hij zei ook dat de betrokken partijen tegen hem hebben gezegd dat ze zover nog niet zijn, maar volgens hem is het een signaal dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Die fracties zouden ook mogen meepraten over bepaalde thema's of over de financiën. In een eerste reactie heeft de PvdA al laten weten dat het uitgesloten is dat die partij ministers levert aan deze coalitie. Partijleider Ploumen ziet ook geen andere rol voor haar partij. GroenLinks-voorman Klaver reageerde op een soortgelijke manier.

Informateur Remkes trekt conclusies die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn.

Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet. Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen. Wij gaan de oppositie in. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) September 30, 2021

Remkes zei verder dat de ChristenUnie geen blokkades zal opwerpen tegen initiatieven uit de Tweede Kamer over medisch-ethische kwesties. "Het zou ook gek zijn als in de formatie afspraken worden gemaakt die het parlement in zijn mogelijkheden beperken. Dat zou een vorm van oude politieke cultuur zijn." Segers heeft een geheel andere lezing. Hij zegt dat hij met Remkes geen afspraken heeft gemaakt over het vrijlaten van deze onderwerpen.

Daar is het eerste gedoetje..



Segers zegt dat hij met Remkes geen afspraken heeft gemaakt over ‘t vrijlaten van medisch ethische kwesties, “hij is niet onze woordvoerder”.

Remkes zegt dat dit soort zaken niet zullen worden vastgelegd in formatie. pic.twitter.com/M2gvnmTnVt — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) September 30, 2021

Volgens de informateur is er een breed draagvlak voor een nieuwe bestuurscultuur en bestuurlijke vernieuwing. Hij ergert zich aan de huidige omgangsvormen in politiek Den Haag. "Ik stoor mij aan de sfeer in Den Haag die volledig is gericht op het kapot maken. Die praktijk moet stoppen." De leiders van de partijen die nu gaan onderhandelen hebben al gezegd dat er veel moet veranderen in het nieuwe kabinet. Van een voortzetting van de huidige coalitie alsof er niets is gebeurd kan geen sprake zijn. Ook Remkes denkt dat er voldoende verschil zal zijn met de huidige coalitie:

