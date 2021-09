Onderhandelen gaat beginnen, wel verbale strijd over woorden van Remkes

Ook na het advies van informateur Remkes zijn alleen VVD, D66, CDA en ChristenUnie bereid aan de onderhandelingstafel te gaan zitten voor de vorming van een nieuw kabinet en het maken van nieuwe regeringsafspraken.

In zijn advies aan de Tweede Kamer schrijft Remkes dat deze vier partijen ook andere partijen de gelegenheid moeten geven hierover mee te praten. Het gaat dan om PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Dat zou moeten leiden tot een "constructieve betrokkenheid" bij het nieuwe kabinet. Van PvdA en GroenLinks zegt Remkes zelfs dat ze ministers zouden kunnen leveren.

Remkes sprak in een toelichting van een "open uitnodiging". Hij zei ook dat de betrokken partijen tegen hem hebben gezegd dat ze zover nog niet zijn, maar volgens hem is het een signaal dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Die fracties zouden ook mogen meepraten over bepaalde thema's of over de financiën.

Geen zin in

Maar inmiddels is duidelijk dat geen van de genoemde partijen hier zin in heeft. Volgens PvdA-leider Ploumen heeft Remkes haar ook niet goed begrepen. "Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet", zegt zij. "Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen. Wij gaan de oppositie in." Ook GroenLinks-leider Klaver zegt: "Wij leveren geen ministers aan een rechts kabinet."

ChristenUnie-leider Segers was het niet helemaal eens met de woorden van Remkes op de persconferentie. Die wekte volgens hem de indruk dat het vraagstuk 'voltooid leven' al is besproken en een vrije keuze wordt voor alle fracties. Remkes zei: "Het zou ook gek zijn als in de formatie afspraken worden gemaakt die het parlement in zijn mogelijkheden beperken. Dat zou een vorm van oude politieke cultuur zijn."

Segers zegt dat wat hem betreft de gesprekken over dit onderwerp nog moeten beginnen, en dat hij zelf wel uitmaakt hoe zijn partij het standpunt over 'voltooid leven' verwoordt.

Maar van een blokkade spreekt hij ook weer niet: