Valverde wint op Sicilië en valt honderd meter later over elektriciteitskabel

"Een onverwacht einde. Ik had liever niet gewonnen en niet gevallen", reageerde Valverde met een geschaafde schouder voor de microfoon van de organisatie. Even later liet hij weten dat de schade mee lijkt te vallen. Vrijdag hoopt hij als klassementsleider van start te gaan in de slotetappe.

Alejandro Valverde heeft in de Ronde van Sicilië de derde etappe gewonnen en de leiderstrui veroverd, maar de feestvreugde bij de 41-jarige Spanjaard was maar van korte duur. In de euforie zag Valverde vlak na de finish een afgeschermde elektriciteitskabel over het hoofd, waardoor hij hard onderuitging.

Valverde rijdt op Sicilië zijn eerste koers nadat hij in de Vuelta a España was afgestapt met een gebroken sleutelbeen. Die blessure liep hij op toen hij over een putje in de weg reed, de macht over het stuur verloor en tussen de vangrails door het ravijn inreed.

De eerste twee etappes in de Italiaanse vierdaagse rittenkoers eindigden in een sprint en werden gewonnen door de Colombiaan Juan Sebastián Molano. De derde rit van Termini Imerese naar Caronia was heuvelachtig met een pittig slotklimmetje van 3,6 kilometer.

Movistar zette vol in op de 41-jarige kopman en bij de tussensprint veroverde Valverde drie bonificatieseconden voor het klassement. Vervolgens hield de Spaanse ploeg het tempo op weg naar de slotklim hoog, waarna Valverde in de sprint bergop Alessandro Covi (UAE) en Jhonatan Restrepo (Androni) de baas was.