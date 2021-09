Ook VVD en CDA willen doorgaan met huidige combinatie, ChristenUnie bereid mee te praten

Volgens Rutte is er geen sprake van voortzetting van de huidige coalitie, maar is het echt een nieuwe start, in een nieuwe cultuur en met een nieuw programma. "Er ligt een enorme hoop werk, op het terrein van veiligheid, onderwijs, klimaat en de woningmarkt", zei hij.

Eerder vandaag maakte D66-leider Kaag al bekend dat ze bereid is tot overleg over een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, hoewel ze eigenlijk een voorkeur had voor een andere samenstelling.

ChristenUnie-leider Segers is bereid bij de onderhandelingen aan te sluiten. "Wij willen deel van de oplossing zijn, niet van het probleem", laat hij weten. Voorwaarde is wel dat er echt werk gemaakt wordt van een nieuwe bestuurscultuur. "Politiek en overheid moeten weer dienstbaar worden aan het land en aan mensen die zijn aangewezen op bescherming van die overheid."

Kaag herhaalde na het onderhoud met Remkes dat deze coalitie "niet haar eerste, tweede of zevende keus is". Ze zei ook dat ze niet weet of het gaat lukken: "De inhoud is leidend en we doen het goed of we doen het niet." Volgens haar is het 'document op hoofdlijnen', dat VVD en D66 deze zomer schreven, een belangrijke start voor de onderhandelingen.

Hoekstra voegde eraan toe dat zijn partij verantwoordelijkheid neemt in een heel lastig politiek landschap. "We gaan met ons vieren de stap zetten om inhoudelijk verder te praten over alle grote thema's. Voor alle vier de partijen moet er voldoende in zitten." Ook hij wil een nieuwe bestuurscultuur.

'Nieuwe kabinet moet bewijzen dat het echt anders is'

Na bijna zeven maanden onderhandelen krijgen we waarschijnlijk dezelfde combinatie van partijen in de regering als nu. "De allergrootste opgave voor dat nieuwe kabinet wordt zeker in het begin dat ze zullen moeten bewijzen dat het toch anders is", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "En daarbij moeten ze van heel ver komen, want wat we de laatste tijd zagen was een kabinet dat compleet uitgeregeerd is, een coalitie die uit elkaar viel.

Op het eerste gezicht is D66 de grootste verliezer van vandaag en het CDA de grote winnaar. Zij verloren de verkiezingen en krijgen toch wat ze willen. Kaag wilde het progressiever, maar nu nog nee zeggen betekende nieuwe verkiezingen en zover wilde ze het niet laten komen. In ruil zal ze nu in de onderhandelingen de hoofdprijs en meer dan dat vragen.

Er komt een enorme druk op de onderhandelingen te staan. Er zijn eigenlijk geen alternatieven meer voor deze coalitie. Het is nog steeds dit, of nieuwe verkiezingen."