'Koeman wegpesten is financieel de beste optie voor FC Barcelona'

De leiding van FC Barcelona heeft al besloten dat ze Ronald Koeman weg wil hebben als trainer, maar zoekt nu alleen nog de goedkoopste oplossing om dat te doen. Dat zegt Simon Kuper, schrijver van het boek FC Barcelona - Het imperium, een dag na de Champions League-nederlaag (3-0) tegen Benfica.

Dat ook de Spaanse media snoeihard oordeelden over de tegenvallende prestaties van Koeman en Barcelona de afgelopen weken, verbaast de sportjournalist die Barcelona al dertig jaar volgt, niet. "Iedereen weet dat Barça van Koeman af wil, maar het probleem is geld. Hij zou twaalf miljoen euro mee moeten krijgen, maar dat geld heeft Barcelona gewoon niet."

Volgens Kuper zal een financiële constructie worden bedacht, waarbij Koeman een kleiner bedrag mee krijgt bij zijn vertrek. Het restant zal dan, gespreid over een aantal jaar, aan hem worden betaald. "Er is gewoon echt geen euro, dus ze kunnen hem nu echt niet veel meegeven. Dus hoe doe je dat als er geen geld is?"

Psychologisch spelletje

Barcelona-voorzitter Joan Laporta zal er alles aan doen om Koeman op de goedkoopst mogelijke manier te laten vertrekken, verwacht Kuper. "Het wordt een psychologisch spelletje: hoe lang houdt Koeman het vol als iedereen tegen hem is binnen de club? Koeman wil nu nog wel blijven, maar ze zullen hem zeker proberen weg te pesten."

Kuper verwacht dat de Spaanse club de komende jaren niet meer dan een subtopper zal zijn, omdat de club kampt met een megaschuld en Lionel Messi de club moest verlaten. "Er zijn gewoon weinig kwaliteiten in de ploeg. Dus Koeman ontslaan, is niet de oplossing. Dat is echt een actie voor de korte termijn. Iedereen is boos en Laporta zoekt een zondebok."

