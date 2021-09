Britse politieman krijgt levenslang voor moord op Sarah Everard

Een Britse politieman krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op Sarah Everard. De moord leidde tot een schok in de Britse samenleving.

De 33-jarige Everard liep op een avond in maart naar huis in Londen toen ze werd tegengehouden door de 48-jarige Wayne Couzens. Hij toonde haar zijn politiepenning en maakte haar wijs dat ze de lockdownregels had geschonden. Voorbijgangers zagen hoe de in het zwart geklede man haar handboeien om deed.

Couzens dwong Everard in een huurauto en reed twee uur richting zijn woonplaats in Kent, ten zuidoosten van de hoofdstad. In een bos daar verkrachtte hij haar en wurgde haar met zijn riem. Haar lichaam werd een week later gevonden, Couzens was toen al opgepakt. Hij bekende de moord in juli.

Ongekend wreed

De rechter noemde de zaak vandaag "verschrikkelijk, dramatisch en ongekend wreed". Hij misbruik van Couzens politierol vond hij vergelijkbaar met een terreuraanslag. De rechter zei bovendien geen oprecht gevoel van spijt bij hem te zien.

De dader hoorde het vonnis zwijgend, maar bevend aan.

De politie van Londen ontsloeg Couzens al enkele maanden geleden. "We walgen, we zijn boos, we zijn er kapot van", zei een woordvoerder nog daags voor het vonnis. "Deze man heeft alles verraden waar wij voor staan."

In Groot-Brittannië en elders herkenden veel vrouwen het verhaal van Everard. De Britse verontwaardiging werd nog groter toen de politie hardhandig steunbijeenkomsten opbrak, omdat die niet voldeden aan de coronamaatregelen.