Stoelendans in Noord-Korea: zus Kim Jong-un krijgt promotie

Kim Yo-jong, de jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is toegetreden tot het belangrijkste overheidsorgaan van het land, melden staatsmedia. Ze heeft promotie gekregen en is nu als enige vrouw lid van de Commissie voor Staatszaken, waarin de belangrijkste beleidmakers zitten.

Yo-jong was al een van de belangrijkste politieke gezichten van het land, en de voornaamste adviseur van haar broer. Deze benoeming is haar hoogste officiële positie tot nu toe. Toch werd ze in januari om onduidelijke redenen nog geschrapt van de partijlijst. Het is niet bekend waarom dat gebeurde.

Vorig jaar noemde de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst haar nog de tweede in lijn na haar broer. Volgens dezelfde inlichtingendienst was ze vorig jaar verantwoordelijk voor het onderhouden van de banden met Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Nieuwe gezichten in commissie

Kim Jong-un haalde recentelijk de bezem door zijn commissie. Negen leden zette hij terug in functie of stuurde hij met pensioen, onder wie de 82-jarige Pak Pong-ju, die het afgelopen decennium architect was van het economische beleid. Daarover zei Kim begin januari dat het gefaald had.

Ook Ri Pyong-chol, de hoogste militaire leider en de man achter het wapenprogramma, is geslachtofferd. Hij wordt opgevolgd door generaal Pak Jong-chon, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe wapens. Deze week hield hij nog toezicht bij een test van de volgens Noord-Korea eerste hypersonische raket van het land.