Oppositie boos na besluit D66: er verandert dus niets

Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren afwijzend op het besluit van D66 om te gaan onderhandelen over voortzetting van de huidige coalitie. "Dit vind ik een klap in het gezicht van de kiezer. Er was verandering beloofd en we krijgen meer van hetzelfde", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

GroenLinks had samen met de PvdA graag deelgenomen aan een meerderheidskabinet. Dat was ook de voorkeur van D66, maar dat bleek niet mogelijk omdat VVD en CDA die route blokkeren. "Een pijnlijke doorstart voor iedereen die het anders wil", zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen: