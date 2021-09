Opnieuw miljoenen aan coke onderschept in Rotterdamse haven

De douane heeft in de Rotterdamse haven 1400 kilo cocaïne aangetroffen in een lading cacao. Het transport, met volgens het OM een straatwaarde van 105 miljoen euro, werd vannacht ontdekt in een container uit Colombia.

De drugs zijn inmiddels vernietigd, de politie doet nog onderzoek naar wie de ontvanger had moeten zijn. De lading was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk.

Er worden de afgelopen maanden geregeld grote ladingen drugs onderschept in Nederlandse havens. Twee weken geleden werd nog een partij van ruim 4000 kilo gevonden (waarde 300 miljoen euro), eenzelfde hoeveelheid was een maand eerder ook al aangetroffen.

Onderdeel van het systeem

Burgemeester Halsema van Amsterdam zei eerder deze maand dat het efficiënter is de smokkelnetwerken en geldstromen aan te pakken dan cocaïne in de havens te stoppen. "Wij richten ons elke keer heel erg op de kilo's en de kerels. Maar daarachter gaan netwerken schuil waar zware criminelen zitten, die vaak gefaciliteerd worden door een netwerk van accountants, makelaars, tussenpersonen en soms ook advocaten", zei ze in Nieuwsuur.

Demissionair premier Rutte haalde tijdens de Algemene Politieke beschouwingen uit naar de gebruikers: "Iedereen die een lijntje coke snuift, is onderdeel van het systeem van zware criminaliteit waar vele miljarden in omgaan, wat totaal ondermijnend is voor onze rechtsstaat, waardoor veel mensen angstig zijn. Dat is verschrikkelijk."

De premier reageerde daarmee op een pleidooi van PVV-leider Wilders, die wil optreden tegen coke-gebruikers. Rutte zei alleen toezeggingen te willen doen die hij kan waarmaken.

Afgelopen week zou Rutte zelf ook direct te maken hebben gekregen met een dreiging uit de drugscriminaliteit. De premier zou extra bescherming krijgen vanwege signalen dat drugscriminelen een aanslag of ontvoering met hem als doelwit voorbereiden.