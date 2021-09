96-jarige verdachte van nazimisdaden opgepakt na vergeefse vluchtpoging

De politie in Duitsland heeft een 96-jarige vrouw gearresteerd die vandaag zou terechtstaan voor oorlogsmisdaden, maar vanochtend plots op de vlucht was geslagen. Irmgard Furchner wordt berecht voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen.

De vrouw nam van haar ouderentehuis een taxi naar een metrostation in Hamburg, maar waar ze daarna heen ging is niet bekend. De politie wist haar vluchtpoging echter te verhinderen. Volgens Bild troffen agenten de vrouw om 13.50 uur langs de weg in het noorden van Hamburg.

Tijdens de zoektocht wachtten rechters, aanklager, journalisten en publiek tevergeefs op haar komst. De behandeling van haar zaak is voorlopig uitgesteld, het is nog niet bekend wanneer de vrouw alsnog terechtstaat.

Executieorders

Furchner werkte van juni 1943 tot april 1945 op kantoor in concentratiekamp Stutthof, bij de huidige Poolse stad Gdansk. Volgens Der Spiegel noteerde zij de executieorders die kampcommandant Paul-Werner Hoppe haar dicteerde.

Een voormalige kampmedewerker die bijhield welke bezittingen van gevangenen waren afgenomen, werd in 2016 tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij stierf voordat hij de gevangenis in zou gaan.

Hoon en spot

Der Spiegel schrijft dat Furchner bang was voor de "hoon en spot" die ze over zich heen zou krijgen. Ze schreef dit in een brief aan de rechtbank, waarin ze smeekte om haar de vernedering van een openbare rechtszitting te besparen.

Omdat Furchner destijds jonger was dan 21 en dus minderjarig voor de Duitse wet, wordt haar zaak door de jeugdrechter behandeld. Die zal eerst uitspraak moeten doen of de vrouw een proces aankan.

"Haar vlucht toont aan dat mevrouw F. gezond is", zei een advocaat die gevangenen die Stutthof overleefden vertegenwoordigt tegen Der Spiegel. "Bij de behandeling van de vraag of ze terecht kan staan, zal ze het tegendeel moeten bewijzen."